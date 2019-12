Twitch sta concludendo il 2019 con un totale di dieci giochi gratuiti per gli abbonati Prime a dicembre, oltre al bottino bonus in giochi come Red Dead Online, GTA Online, Borderlands 3 e Apex Legends.

La serie di giochi gratutiti disponibili con il Prime a dicembre includono: Hue, When Ski Lifts Go Wrong, Hover, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, Toejam e Earl: Back in the Groove. Il 26 dicembre altri cinque giochi verranno aggiunti all’elenco: Enter the Gungeon, Ape Out, Witcheye, Heavy Ho e Gato Roboto. Saranno disponibili solo fino al 31 dicembre.

Twitch Prime ti regala la nuova esclusiva skin di Apex Legends

Disponibile già da ora, invece, e forse quello che i giocatori aspettavano di più, è un’esclusiva skin di Cyber ​​Attack per Crypto, l’ultima leggenda da aggiungere al lontano futuro di EA per il suo gioco di Battle Royale Apex Legends. Twitch ha affermato che la nuova skin è il primo dei 12 drop di contenuti previsti per Apex Legends che saranno disponibili solo per gli abbonati Prime.

L’altro bottino di Twitch Prime per dicembre include il Trinket per armi Caster Blaster e tre Golden Keys per Borderlands 3, l’accesso gratuito a Pixel Pete’s Arcade in GTA Online, l’aggiornamento Polished Copper Still e la borsa da collezione gratuita per Red Dead Online. Inoltre, è presente un pacchetto Starter Plus per Black Desert Mobile e l’ultimo campione di Galek per Raid: Shadow Legends.

Twitch Prime è incluso in Amazon Prime, quindi comprende anche la consegna gratuita di prodotti idonei e l’accesso a Prime Video, Prime Music e una pila di e-book, riviste e altre cose che puoi leggere su Kindle.