Il volantino lanciato da Trony in quest’ultimo periodo nasconde sicuramente una lunghissima serie di occasioni e di sconti da far letteralmente girare la testa alla maggior parte di noi, nonché è in grado di offrire la possibilità di ricevere una riduzione del 50% su ogni acquisto effettuato.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale attivata in ogni punto vendita e direttamente sul sito ufficiale, infatti, non è particolarmente innovativo o inedito, fermo restando davvero interessante ed intrigante. Gli utenti che acquisteranno un paio di prodotti tra i tantissimi modelli inclusi riceveranno uno sconto del 50% sul meno caro; la riduzione verrà applicata nell’immediato, quindi sullo scontrino stampato in loco, non consisterà in un buono da utilizzare per un secondo acquisto.

Volantino Trony: quali sono gli sconti da non lasciarsi sfuggire?

Considerando quindi il volantino Trony in questo modo, è palese come l’utente abbia da una parte una buona libertà d’azione, mentre dall’altra abbia anche le mani legate. Non viene posta la classica limitazione riguardante il raggiungimento di un livello minimo di spesa, ma comunque non sarà possibile scegliere un qualsiasi prodotto (dovrà limitarsi a quelli contrassegnati dall’apposito bollino).

Sebbene il tutto sia abbastanza chiaro e semplice da seguire, facciamo un piccolo esempio: immaginando di aver acquistato uno smartphone da 500 euro ed una TV da 600 euro, per un totale di 1100 euro, in cassa l’utente riceverà uno sconto di 250 euro sul primo prodotto, andandolo a pagare proprio 250 euro per un totale di 850 euro.