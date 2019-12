Capita sempre più spesso di ricevere lamentele dei consumatori riguardo al servizio telefonico di Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia che spesso vanno in down; purtroppo si tratta di disservizi telefonici che nella maggior parte dei casi colpiscono i consumatori trovandosi impossibilitati nell’effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi oppure impossibilitati nel navigare in Internet; insomma, non si tratta sicuramente di una situazione piacevole per i clienti, ma fortunatamente ci sono alcuni strumenti che permettono di scoprire quando il proprio gestore telefonico è in down e per quale motivo.

Fra i tanti che girano in rete, la maggior parte degli utenti si affida a Downdetector: un sito web online completamente gratuito e molto intuitivo; la sua principale funzione è quella di informare i suoi utenti del disservizio, rivelare le zone colpite e per quale motivo; grazie a downdetector, però, è possibile scoprire anche il gestore telefonico più segnalato nel 2019 per via dei disservizi telefonici.

Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia: ecco chi è il gestore telefonico con più crolli di linea nel 2019

Il sito web online offre ai suoi utenti la possibilità di consultare la pagina delle statistiche; secondo quanto dicono le indagini effettuare, il gestore telefonico che ha avuto più crolli di linea in questo anno è proprio Tim e a prendere il secondo posto è Vodafone.

Entrambi sono i due principali operatori telefonici italiani, ma i clienti si ritrovano spesso con disservizi telefonici non affatto piacevoli. Nel 2020 riusciranno a risolvere e a diminuire i crolli di rete e tutti gli altri malfunzionamenti?