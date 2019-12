La passa a Vodafone da 50 giga al mese è stata recentemente scontata per tutti gli utenti in uscita da Iliad o da un virtuale, in questo modo ognuno dei fortunati possessori di un simil numero la potranno attivare godendo di contenuti molto interessanti.

I costi iniziali da sostenere sono sempre abbastanza elevati, in particolar modo parliamo nel dettaglio di 12 euro per la promozione in sé, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché di 7 euro per le singole mensilità. La portabilità è obbligatoria indipendentemente dalla provenienza, gli addebiti del canone fisso sono previsti direttamente sul credito residuo della SIM (ma potete anche richiedere il pagamento su conto corrente o carta di credito, senza costi aggiuntivi).

Passa a Vodafone: cosa troviamo all’interno dell’offerta

All’interno della passa a Vodafone troviamo a tutti gli effetti una infinità di contenuti interessanti, a partire proprio dai 50 giga di traffico internet previsti di base (con velocità massima di navigazione fissata a 600Mbps in download), affiancati da SMS e minuti illimitati per poter telefonare a chiunque in Italia.

Il bundle potrà essere tranquillamente utilizzato anche all’estero senza costi aggiuntivi, con funzioni di hotspot gratuito per la condivisione della connessione internet. A differenza della maggior parte delle offerte Wind, in questo caso non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di dover pagare una penale (addebitata direttamente sul metodo di pagamento scelto in origine).

Tutti i dettagli della passa a Vodafone sono disponibili nei punti vendita aderenti all’iniziativa.