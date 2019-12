Sapevamo che sarebbe arrivato e ora la modalità multiplayer per Mario Kart Tour è arrivata giusto in tempo per le vacanze natalizie. Tuttavia, parliamo di una versione ancora in beta e, sopratutto, la novità è disponibile solo per chi possiede il Gold Pass.

Mario Kart Tour è stato rilasciato per iOS e Android a settembre, ma stranamente per un gioco Nintendo è stata un’esperienza da giocatore singolo. Il mese scorso Nintendo ha confermato che avrebbe lanciato una modalità multiplayer in tempo reale, ma solo per gli abbonati Gold Pass a pagamento.

Mario Kart Tour, finalmente arriva la modalità desiderata dagli utenti

Il Gold Pass costa € 4,99 al mese e ti permette di collezionare contenuti extra (come auto da corsa, personaggi, rubini), sblocca la modalità gara 200cc e, ora, ti permette di provare la modalità multiplayer. Ciò è in linea con gran parte dell’esperienza di Mario Kart Tour, che utilizza un sistema free-to-play per ottenere valute multiple e bottini. Detto ciò, il multiplayer di Mario Kart è sempre un’esperienza divertente e i giocatori apprezzeranno sicuramente l’aggiornamento nel periodo che precede il Natale.

Il beta test per la modalità multiplayer si svolgerà da oggi fino al 26 dicembre. Nintendo avverte sul suo sito Web che il gameplay potrebbe essere instabile durante il periodo beta e che i giocatori potrebbero subire blocchi, crash o ritardi. Inoltre, le modifiche al multiplayer durante la beta significano che i dati di salvataggio beta multiplayer non saranno disponibili quando arriverà la versione completa. L’aggiornamento comunque è disponibile per gli utenti Android e iOS.