Quello che sembra essere un nuovo set di Samsung Galaxy Buds ha colpito l’FCC, indicando che una nuova versione degli auricolari wireless Samsung potrebbe arrivare presto – e gli archivi hanno un’informazione allettante che potrebbe indicare una maggiore durata della batteria ( tramite Droid Vita ).

In un diagramma di dove potrebbe apparire l’etichettatura FCC richiesta sui nuovi Galaxy Buds, puoi vedere che ogni bud può avere una capacità di “300mA” e che il case può avere una capacità di “600mA”. Ciò potrebbe teoricamente significare triplicare la durata della batteria per ogni gemma rispetto ai Galaxy Buds oggi sul mercato e un leggero miglioramento della durata della batteria del case.

Non dovresti necessariamente fidarti di quei numeri, però, perché per i Galaxy Buds originali, le capacità della batteria nei suoi archivi FCC erano più alte di quelle sul prodotto al dettaglio.

Samsung Galaxy Buds: avevano già una buona durata della batteria ed è stata ulteriormente migliorata

Vale la pena notare che gli attuali Galaxy Bud hanno già una buona durata della batteria rispetto ad altri auricolari wireless. Gli AirPod di base, ad esempio, ottengono circa cinque ore con una singola carica, mentre i Galaxy Buds sono stati pubblicizzati a sei ore per i boccioli e sette ore di riserva per il caso.

I documenti FCC non hanno altre immagini, quindi non sappiamo come potrebbero apparire i boccioli o il caso e non sappiamo quanto potrebbero costare. Inoltre, i documenti non ci danno un’idea di quando potrebbero venire fuori i nuovi Galaxy Buds, dato che i documenti vengono spesso visualizzati settimane o mesi prima che i prodotti arrivino sul mercato.

Tuttavia, secondo quanto riferito , Samsung sta pianificando di svelare il Galaxy S11 e un nuovo Galaxy Fold pieghevole verticalmente a febbraio, quindi forse Samsung farà il suo debutto anche nel nuovo Galaxy Buds a febbraio.