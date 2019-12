Google sta migliorando la qualità delle sue traduzioni linguistiche offline. Un nuovo aggiornamento di Google Traduttore porta questa migliorata capacità di traduzione offline, che secondo Google è del 12 percento più accurata in termini di struttura della frase e grammatica.

Tuttavia, alcune lingue, tra cui giapponese e thailandese, hanno riscontrato miglioramenti offline sostanziali grazie a questo aggiornamento. Google Traduttore migliore la sua traduzione se utilizzatato con una connessione Internet, ma a volte l’app si rivela utile in assenza di dati mobili o WiFi.

Google Traduttore migliorerà le tue esperienze offline

Durante un viaggio in un Paese straniero, ad esempio, qualcuno che non ha accesso ai dati mobile troverà utile l’assistenza offline di Google Traduttore, sebbene i risultati siano spesso meno precisi. Google sta migliorando il servizio con il suo ultimo aggiornamento dell’app. Un totale di 59 lingue hanno ricevuto miglioramenti della traduzione offline, alcuni più di altri (polacco, coreano, hindi e altro).

Google Traduttore ha anche ricevuto supporto per la traslitterazione offline per 10 nuove lingue, tra cui Kannada, bengalese, gujarati, arabo, urdu e altre. Con questo, gli utenti che traducono la propria lingua in una di queste altre lingue vedranno sia la frase originale che la traslitterazione, che scandisce la parola usando l’alfabeto.

Questa funzione è attiva per l’utilizzo offline, aiutando gli utenti che non sono in grado di leggere lo script nativo della seconda lingua. Queste funzionalità sono in arrivo su Android e iOS; gli utenti dovranno scaricare le lingue di cui hanno bisogno offline. Gli utenti che hanno già scaricato queste lingue vedranno un banner che li aiuta a ottenere i file aggiornati.