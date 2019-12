L’operatore virtuale Fastweb Mobile vuole entusiasmare i consumatori in questi ultimi giorni di dicembre. Infatti, per chi non fosse informato vi annunciamo la disponibilità della nota offerta mobile di Fastweb.

Salvo nuove comunicazioni, l’offerta sarà attivabile fino al prossimo 31 dicembre. L’attivazione è aperta a tutti i nuovi clienti che sono intenzionati a cambiare il proprio operatore telefonico, qualunque esso sia. Per eseguire l’attivazione i clienti possono recarsi online al seguente link ufficiale. In alternativa possono procedere con la richiesta del servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ oppure chiamando il numero 146.

Attivando l’offerta online si possono usufruire di diversi vantaggi.

Fastweb Mobile ti garantisce tanti minuti e GB a meno di 10€

L’offerta mette a disposizione dei consumatori un grande numero di minuti e giga ad un prezzo economico al di sotto dei 10 Euro.

Si possono consumare minuti illimitati per essere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo da versare ad ogni rinnovo è di soli 9,95 Euro ogni mese.

All’interno dell’offerta non sono presenti costi aggiuntivi riguardanti l’attivazione e neanche vincoli. Quindi, chi volesse abbandonare l’offerta per passare ad un altro opertore lo può fare in qualsiasi momento, senza affrontare eventuali costi di recesso.

L’offerta non prevede neanche il costo della sim e della spedizione, se l’attivazione viene eseguita in modalità online. In questo modo i consumatori possono riscontrare un bel risparmio economico rispetto a tante altre offerte.

Sono inclusi anche i servizi di reperibilità, come la segreteria telefonica, scatto alla risposta, ti ho chiamato ecc.