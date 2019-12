Euronics ha recentemente presentato al mondo un nuovo volantino che nasconde al proprio interno prezzi bassissimi e sconti che anche il più attento consumatore al risparmio non dovrebbe comunque lasciarsi sfuggire per nulla al mondo.

La campagna promozionale che vi racconteremo è attiva in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, di conseguenza ricordate che dovrete recarvi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Oltre a questo, essendo comunque un SottoCosto, è bene sottolineare la scarsità di prodotti effettivamente disponibili, anche se ancora valida potreste non trovarne più una volta che vorrete acquistarne.

Volantino Euronics: questa campagna promozionale sta facendo impazzire tutti

La campagna promozionale del volantino Euronics sta facendo davvero impazzire tutti, al suo interno trovano posto tantissimi prezzi bassi a disposizione di ogni singolo consumatore. Tra le migliori offerte annoveriamo sicuramente il Samsung Galaxy S10e, uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato (non ai livelli di Galaxy S10 o S10+), ma oggi in commercio a 449 euro.

Restando all’incirca sullo stesso livello di prezzo, è richiesto un esborso di 50 euro in più, il consumatore può pensare di mettere le mani su un ottimo Huawei P30 a 499 euro.

Le alternative sono tantissime e non possono essere riassunte in un articolo da 250 parole, ricordate comunque che gli sconti SottoCosto sono attivi solo fino a Natale, i restanti prezzi del volantino fino al 31 dicembre incluso.