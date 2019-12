Esselunga ha lanciato un volantino inaspettatamente pieno di sorprese e di regali, una serie di prezzi bassi che l’utente dovrà saper cogliere al volo per cercare di risparmiare sui vari acquisti che potrà effettuare solo ed esclusivamente nei punti vendita.

Al centro della campagna promozionale attiva fino al 31 dicembre, infatti, troviamo la possibilità di ricevere un prodotto spendendo solamente 1 euro. Il modello in omaggio è rappresentato dalle cuffie wireless SBS Jaz, terminali di fascia medio-bassa, ma ugualmente interessanti per la qualità generale e per il prezzo di listino che si aggira attorno ai 69 euro.

Per ottenerle l’utente non dovrà compiere azioni particolarmente complesse, dovrà semplicemente recarsi in negozio ed acquistare uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino. Fatto questo, recatosi in cassa dovrà aggiungere solamente 1 euro allo scontrino finale ed il gioco è fatto.

Esselunga: con questi prezzi tutti riescono a spendere poco

Le offerte incluse nel volantino Esselunga, e che permetteranno al consumatore di raggiungere il suddetto omaggio, sono davvero tantissime. La più interessante è sicuramente quella riguardante il Samsung Galaxy S10, uno smartphone di fascia altissima in vendita a 598 euro nella versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Coloro che volessero risparmiare spendendo il meno possibile, l’alternativa passa per lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ottima e recente soluzioni dalle prestazioni complessive abbastanza interessanti. Il volantino Esselunga è questo e moltissimo altro ancora, scopritelo con noi sfogliando tutte le pagine che abbiamo inserito nel dettaglio qui sotto.