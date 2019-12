CoopVoce: ChiamaTutti arriva al Top 20, ecco la promo che costa 8 euro

CoopVoce è uno dei tanti provider virtuali che da diverso tempo sta provando a fare qualcosa di grande in carriera. Effettivamente le offerte sono davvero vantaggiosa sotto diversi punti di vista, dal momento che implicano qualità, quantità e soprattutto convenienza.

Si tratta inoltre di un gestore che inizialmente veniva in un certo senso bistrattato dagli utenti, i quali proprio non ne volevano sapere delle sue offerte. Ora invece è tutto diverso, e questo è dovuto al cambio di strategia effettuato dall’azienda. Se prima le offerte presentavano pochi contenuti alla loro interno, attualmente è tutto diverso. Infatti pur avendo prezzi molto bassi, le offerte di CoopVoce includono tantissimi minuti, SMS e giga. In questo modo quindi le persone hanno cominciato a rivalutare il provider, il quale ad ora viene descritto come il più affidabile in assoluto. Inoltre è disponibile adesso sul sito ufficiale una promo che andrà avanti fino al prossimo 15 gennaio.

CoopVoce: utenti felicissimi di poter sottoscrivere la nuovissima ChiamaTutti Top 20 che include tutto perso gli 8 euro al mese per sempre

Come CoopVoce tanti altri gestori stanno lanciando offerte clamorose da prendere al volo proprio nelle feste natalizie. Per questo il gestore di casa Coop ha scelto di fare del suo meglio per mettere a disposizione dei suoi prossimi utenti una promo fantastica.

Stiamo parlando della nuovissima ChiamaTutti Top 20 che include al suo interno qualsiasi contenuto per un prezzo minimo. Tutti possono avere per soli otto euro al mese per sempre un’offerta che vanta minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web.