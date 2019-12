Un nuovo glitch di Call of Duty: Modern Warfare consentirà ai giocatori di esplorare quella che sembra essere un’imminente mappa battle royale. Mentre una modalità Battle Royale non è stata ancora ufficialmente confermata da Activision, il glitch sembra consentire ai giocatori di esplorare l’area di gioco di Ground War.

Scoperto dall’utente KingBreezoR di Reddit e segnalato da Eurogamer, i giocatori possono provare il glitch da soli giocando una partita privata sulla mappa Vacant. Una volta che hai iniziato il gioco, utilizza semplicemente la funzione “free spectating” e muovi la telecamera per vagare in tutta l’area. La mappa Vacant si trova nel porto di Verdansk, sarai in grado di viaggiare al di fuori dei confini di Vacant ed esplorare nuove aree inedite in Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare, è possibile dare un’occhiata alla mappa Battle Royale

La mappa stessa non è una versione completamente renderizzata dell’area di gioco di Battle Royale. Piuttosto, pensala più come una versione VR di Google Earth, dove più ti avvicini al terreno, più la grafica diventa pixelata. È chiaro che questa versione della mappa battle royale è progettata come sfondo per la mappa Vacant.

La nuova fuga di notizie ha confermato anche una nuova funzione battle royale chiamata “Gulag”. Qui i giocatori eliminati avranno la possibilità di combattere uno contro uno. 12 giorni fa, un altro redditor è riuscito a pubblicare un video di una veduta aerea della presunta mappa di Battle Royale, mostrando il paesaggio in modo leggermente più dettagliato.

Come sottolinea Eurogamer, è possibile che i giocatori abbiano giocato sulla mappa di Battle Royale (in un certo senso) dal lancio del gioco. Activision non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema tecnico, ma è lecito ritenere che probabilmente lo affronteranno il prima possibile per evitare ulteriori perdite. Inoltre, la compagnia non ha fatto alcun annuncio formale sulla modalità battle royale di Modern Warfare.