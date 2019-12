Android è il sistema operativo che la maggior parte degli utenti utilizza ormai da diverso tempo. Non a caso anche i numeri parlano chiaro, con oltre 2,5 miliardi di persone in giro per il mondo che utilizzano questa piattaforma mobile da tempo sulla loro dispositivo. I numeri però non sono tutto, dato che ci vuole anche la qualità oltre che la quantità.

Infatti Android negli ultimi anni ha lanciato tantissimi aggiornamenti che in qualche modo hanno migliorato l’esperienza fino a portarla al top. Google infatti ha sostenuto il tutto con grandissime novità, le quali attualmente fanno parte di un sistema oleato alla perfezione. Al centro del progetto ovviamente c’è il Play Store, lo spazio dedicato a tutti gli utenti dove è possibile trovare contenuti di ogni genere tra applicazioni, giochi e molto altro ancora. Ogni settimana arrivano nuovi contenuti, ma spesso anche grandissime offerte che consentono di avere app o giochi a pagamento totalmente gratis.

Android, solo per oggi gli utenti possono scaricare dal Play Store 7 applicazioni e giochi a pagamento gratis

Come ormai ogni giorno, anche oggi Android ha rilasciato alcune applicazioni e giochi a pagamento totalmente gratis. Per la precisione nel nostro elenco qui sotto trovate ben 7 titoli disponibili, i quali però dureranno per pochi giorni. Fate presto dunque a scaricarli da i nostri link dedicati proprio qui: