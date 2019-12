Tra le tantissime offerte disponibili in questo periodo nel mondo della telefonia mobile, spicca senza dubbio la All-In 100 Unlimited di 3 italia, una spettacolare soluzione che prevede la possibilità di attivare addirittura 100 giga di traffico dati.

Con un canone fisso di soli 6,99 euro al mese, infatti, l’utente si trova ad avere la possibilità di mettere le mani su 100 giga al mese e minuti illimitati per telefonare a chiunque, tutto condito dall’opzione giga bank (i giga non consumati nei mesi precedenti vengono accumulati per poterli utilizzare in tutti i successivi).

L’attivazione sfortunatamente non è alla portata di ognuno di noi, a tutti gli effetti la promozione è distribuita come operator attack, di conseguenza sarà disponibile solo per gli uscenti da un MVNO o da Iliad, con portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono.

3 Italia: i costi di attivazione e le limitazioni dell’offerta

I costi iniziali da sostenere sono abbastanza sostenuti, parliamo infatti di 6,99 euro per la promozione in sé, con 10 euro da aggiungere per l’acquisto della SIM ricaricabile, un totale di 17 euro circa a cui manca ancora comunque la prima mensilità del valore di 6,99 euro.

La limitazione più grande riguarda però il metodo di pagamento da scegliere, il consumatore si trova obbligato a versare il contributo fisso tramite conto corrente o carta di credito (non è possibile optare per il credito residuo, per questo c’è la Play 50 Unlimited). Inoltre, per non farsi mancare nulla, è previsto anche un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, entro tale periodo se richiesta portabilità verrà addebitata una penale di 49 euro.