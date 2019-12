Quest’anno non ha portato a grandi notizie per gli Wind con una serie di rimodulazioni che hanno caratterizzato sia la telefonia fissa sia la telefonia mobile. Purtroppo, come segnalato attraverso questo comunicato ufficiale, anche il 2020 non si apre sotto i migliori auspici. A partire dal 1 Gennaio, infatti, arriveranno nuovi rincari di prezzo in bolletta.

Wind alza i costi per questi utenti di telefonia fissa con Fibra ed ADSL

In linea con le precedenti rimodulazioni, anche questa serie di rincari porterà ad una spesa superiore di due euro in più rispetto ai precedenti costi mensili. Sempre in linea con le ultime modifiche, ad essere colpiti non saranno i clienti di telefonia mobile ma solo i clienti di telefonia fissa con piani per Fibra Ottica ed ADSL. Tra le tariffe colpite dalla rimodulazioni troviamo le All Inclusive, le Tutto Incluso le ultime 3 Fiber.

Nel corso delle scorse settimane, i clienti Wind interessati da questo cambiamento sono stati avvisati attraverso delle apposite comunicazioni. Le lettere di Wind sono arrivate tendenzialmente in forma cartacea con le ultime bollette. Una serie di abbonati è però stato avvisato direttamente con le notifiche dell’app ufficiale.

Come da prassi, gli utenti potranno richiedere la disdetta del contratto enza pagare le classiche penali. La richiesta dovrà pervenire al provider entro e non oltre il 31 Dicembre. Sempre dal 1 Gennaio ci sarà una ulteriore modifica con le bollette che avranno scadenza mensile e non più bimestrale.