Il volantino Trony riesce a sorprende ancora una volta i detrattori e le dirette concorrenti del mercato con una campagna promozionale di altissimo livello, parliamo a tutti gli effetti di una soluzione che prevede uno sconto del 50% sull’acquisto meno caro di una coppia di prodotti.

La validità del volantino, lo diciamo subito, è assicurata in ogni negozio in Italia fino al 24 dicembre 2019, ma non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica (è stata attivata una soluzione differente). Le scorte disponibili in negozio non dovrebbero essere limitate, ciò sta a significare che anche recandosi uno degli ultimi giorni dovreste trovare tutto ciò che stavate cercando senza troppi problemi.

Volantino Trony: le offerte più inaspettate e migliori del momento

Il meccanismo che regola la campagna promozionale è sicuramente interessante, anche se non propriamente innovativo o mai visto. L’utente non dovrà far altro che recarsi nel punto vendita ed acquistare due dei modelli contrassegnati; una volta giunto in cassa vedrà scontarsi del 50% il meno caro della coppia, lo sconto verrà applicato sullo scontrino stesso, non verrà consegnato un buono da utilizzare per un secondo acquisto.

E’ importante ricordare, ad ogni modo, che l’utente non potrà scegliere il prodotto su cui applicare la riduzione, né potrà aggiungere un qualsiasi modello in negozio, si dovrà sempre e soltanto rifare alle soluzioni incluse nel volantino in oggetto. Per maggiori informazioni potete aprire le pagine sottostanti e scoprire tutte le combinazioni possibili.