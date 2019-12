Il volantino MediaWorld attualmente disponibile in ogni punto vendita, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, nasconde al proprio interno prezzi veramente interessanti e ricchissimi di occasioni da cogliere al volo.

Gli acquisti effettuati online richiedono sempre il pagamento di una spesa di spedizione per la consegna a domicilio, ricordate però che forse è tardi per optare per una soluzione di questo tipo, il tempo stringe e potrebbe non essere sufficiente per ricevere la merce entro il giorno di Natale.

Volantino MediaWorld: questi sono i prezzi più interessanti del momento

Tantissimi sono gli sconti pensati da MediaWorld e messi in pratica all’interno della campagna promozionale in oggetto, uno dei prezzi più invitanti ed interessanti riguarda sicuramente il Samsung Galaxy Note 10, in vendita a soli 699 euro (davvero la cifra più bassa mai vista prima in negozio).

Le alternative sono quasi interamente rappresentate da modelli appartenenti alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, come ad esempio Galaxy A40 a 199 euro, passando per Galaxy A10 a soli 139 euro, oppure il recentissimo Oppo Reno 2Z a 279 euro, per finire poi con l’Honor 20 Lite a 199 euro (da segnalare anche Mi Note 10 a 599 euro o Huawei P30 a 499 euro).

Le offerte ovviamente non terminano qui, tra le pagine del volantino MediaWorld forse troverete l’occasione che stavate aspettando, ma per questo dovrete aprire le immagini che abbiamo inserito qui sotto e recarvi in negozio il prima possibile.