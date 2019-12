La promozione Vodafone che tutti vorrebbero è sicuramente la Special Unlimited, una splendida soluzione da 50 giga di traffico dati al mese raggiungibile con il pagamento di un canone fisso di soli 7 euro a tempo indeterminato.

La limitazione più grande riguarda prima di tutto l’attivazione esclusiva per i provenienti da Iliad o da un virtuale, è quindi una soluzione distribuita in versione operator attack (ultimamente è stata segnalata anche una SMS winback con alcuni fortunati che hanno ricevuto l’SMS informativo sul proprio numero). Al netto di quanto scritto, ognuno dovrà comunque versare un contributo fisso di 12 euro per la promozione e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, a cui aggiungere i 7 euro per la prima mensilità.

Vodafone: ecco la Special Unlimited da soli 7 euro

All’interno della promozione troviamo una infinità di contenuti, a partire proprio dai 50 giga al mese previsti di base (con velocità massima raggiungibile a 600Mbps in download), passando per minuti illimitati per telefonare a chiunque e SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

La Vodafone Special Unlimited non prevede alcun vincolo contrattuale di durata, il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere di dover pagare delle penali. I rinnovi, sempre su base mensile, sono previsti con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata, non si parla a tutti gli effetti di pagamenti tramite conto corrente o similari.

L’attivazione dell’offerta è possibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’operatore telefonico in Italia.