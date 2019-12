L’operatore Vodafone Italia, in seguito alla pubblicazione della diffida da parte di AGCOM nei confronti di tutti gli operatori di telefonia mobile, che hanno introdotto le cosiddette “ricariche speciali” da 5 e 10 euro, ha deciso di fare un passo indietro riguardo alla sua decisione di qualche mese fa.

L’operatore rosso ha infatti deciso che, a partire da gennaio 2020, saranno di nuovo disponibili le ricariche standard da 5 e 10 euro presso tutti i canali di vendita. Scopriamo tutti i dettagli.

Vodafone: tornano disponibili le ricariche da 5 e 10 euro

Per chi non sapesse cosa sono, le Ricariche Speciali sono delle vere e proprie ricariche, che però hanno un credito inferiore rispetto al costo sostenuto. Queste nuove ricariche sono state introdotte dalla maggior parte dei principali operatori italiani, come Tim, Wind e 3 Italia. Lo scorso 19 dicembre 2019 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito web le diffide nei confronti di Vodafone, Tim e Wind Tre, proprio per la modifica sui tagli di ricarica da 5 e 10 euro.

Dopo solo un giorno, ieri 20 dicembre 2019 l’operatore Vodafone ha lanciato la propria posizione contestuale alla diffida delle Autorità sulle sue Giga Ricarica 5 e Giga ricarica 10. Ecco la comunicazione ufficiale: “a partire da Gennaio 2020 Vodafone reintrodurrà i tagli di ricarica da 5 euro e da 10 euro con solo traffico telefonico presso i tabaccai, bar, edicole e ricevitorie“.

L’operatore ha anche voluto sottolineare: “I tagli di ricarica da 5 euro e da 10 euro con solo traffico telefonico sono sempre rimasti disponibili presso i negozi Vodafone, online e attraverso l’app; quando è stato lanciato il prodotto Giga Ricarica sono stati inviati SMS informativi a tutti i clienti che avevano effettuato una ricarica nei canali in cui è stato introdotto; contestualmente comunichiamo mensilmente con i canali di vendita in modo che le informazioni sul prodotto siano sempre disponibili“.