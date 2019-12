Unieuro continua nella promozione di un volantino davvero in grado di aiutare gli utenti a risparmiare moltissimo su tutti i regali di Natale, la soluzione chiamata “I Natalissimi” risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale fino al 24 dicembre 2019.

Gli acquisti, per coloro che non vorranno muoversi da casa, sono effettuabili anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica; ricordate però che le spedizioni sopratutto in questo periodo sono molto lente, di conseguenza non è certa la consegna prima del 25 dicembre 2019 (oltretutto sarà necessario anche pagare le spese di spedizione).

Volantino Unieuro: quali sono i prezzi che l’utente deve cogliere al volo?

Per una volta ci troviamo di fronte ad un volantino che non ha deciso di giocarsi il tutto per tutto nel lancio di offerte sui top di gamma del momento, avvicinandosi solamente ai dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato.

Ecco quindi che l’utente potrà pensare di acquistare un Oppo Reno 2 spendendo 499 euro, oppure 399 euro per l’ottimo Huawei Mate 20 (soppiantato dal Mate 30, ma senza i servizi Google). Per risparmiare ancora di più è infine possibile puntare verso lo Xiaomi Redmi Note 8T, un buon compromesso per spendere complessivamente 179 euro godendo nel complesso di discrete prestazioni.

Per scoprire nel dettaglio la campagna promozionale citata nell’articolo, ed allo stesso tempo aver la possibilità di sfogliare le pagine del volantino Unieuro, ecco qui sotto tutte le informazioni che stavate cercando.