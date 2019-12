La Casa di Carta ha riscosso un successo planetario. La genialità del Professore e gli intrighi del gruppo specializzato di banditi ha appassionato milioni di persone. Tutti vorrebbero vedere il nuovo sequel di quella che è stata nominata come la serie dell’anno. Netflix, ancora una volta, avrà l’esclusiva per la quarta edizione in onda nel corso del 2020. Ormai la data ufficiale è stata comunicata ai fan nel corso del Brazil Comic Con Experience. Tenetevi forte perché si parte il prossimo 3 Aprile 2020 anche in Italia, dove tante saranno le sorprese ed i personaggi. Ecco le novità in programma.

Netflix trasmette la Casa di Carta 4: ecco il video trailer dell’annuncio e tutte le “caotiche novità”

Eravamo rimasti alla rapida nella banca di Spagna, nel corso della quale Nairobi era stata ferita da un cecchino. Sappiamo per certo che la protagonista avrà nuovamente un ruolo nella prossima serie. Lo si intuisce dal trailer di lancio che proponiamo in fondo al post. Alba Flores, il nome dell’attrice, impersonerà ancora una volta il personaggio.

Ad ogni modo è indubbio il fatto che molti considerino l’idea di un ritorno in chiave nostalgica come avvenuto per Berlino. Il filo narrante, difatti, potrebbe ripercorrere le tappe essenziali della pianificazione dell’attacco con Nairobi quale personaggio di sfondo. In merito alla nuova produzione è stato detto che sarà coinvolgente e sentimentale. Appassionante seppure inneggiante il nuovo slogan “Che il caos abbia inizio”.

Dobbiamo aspettarci dei flashback con Nairobi costretta a fare la stessa fine del fratello del Professore? Lo scopriremo tra non molto. Intanto godetevi pure il video promozionale che vi terrà con il fiato sospeso fino alla prossima primavera.