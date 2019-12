Ci sono ottime notizie dal fronte Iliad. Anche se il gestore francese, a differenza dei principali rivali, non ha presentato al suo pubblico iniziative ad hoc dedicate alla stagione natalizia, la convenienza non è minimamente in discussione.

Anche in questo mese, il provider ha scelto di puntare sulla sua principale ricaricabile “Giga 50”. Al prezzo standard di 7,99 euro tutti gli abbonati avranno a loro disposizione minuti e messaggi illimitati a cui si aggiungono anche 50 Giga per la navigazione web.

Iliad, anche a Natale ci sono queste due iniziative low cost

Molti potenziali abbonati pensano che l’unico metodo per entrare nella famiglia dell’operatore francese sia attivare la ricaricabile Giga 50. Le cose in realtà non stanno proprio in questo modo, dato che a listino sono presenti anche due offerte vantaggiose ma allo stesso tempo poco conosciute.

In primis, non possiamo non parlare dell’offerta “Giga 40”. La seconda offerta in ordine di lancio di Iliad è ancora disponibile cliccando su questa pagina del sito ufficiale. Non cambiano prezzi e soglie: a 6,99 euro i clienti ricevono chiamate ed SMS no limits più 40 Giga internet.

Altrettanto interessante è la ricaricabile “Solo Voce”. Il gestore francese, rispetto a quanto si crede, non privilegia soltanto i Giga internet. Attraverso la promozione Solo Voce infatti la compagnia strizza l’occhio a chi antepone i minuti per le telefona rispetto ai Giga per la navigazione sul web. Con quest’iniziativa tutti i clienti avranno minuti no limits verso tutti i numeri nazionali a soli 4,99 euro.