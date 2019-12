Iliad: 2 offerte ottime per gli utenti sono nascoste sul sito

Così come Iliad tantissimi altri gestori hanno provato a fare un percorso dignitosa nel mondo della telefonia mobile, ma senza riuscirci. Questo provider invece ha toccato vette altissime, dal momento che tutti gli utenti che si sono interessati ad oggi sono felici. Si tratta di 4,5 milioni di persone tutte abbonate con una promozione del gestore che sembra appunto non mancare in nessun tipo di contenuto.

D’altronde Iliad arriva proprio con quel presupposto, ovvero provare a dare del filo da torcere ai gestori già consacrati nel mondo della telefonia italiana. Le sue offerte hanno fatto capire fin dal primo momento quale fosse lo scopo, ed ora infatti sono tante le persone che fanno parte del panorama. La migliore offerta del provider, ovvero quella con 50 giga, è ancora disponibile ma a quanto pare non sarebbe l’unica.

Iliad ha altre due promozioni disponibili sul suo sito ufficiale, ecco cosa includono e quanto costano ogni mese

Tutti coloro che sono in procinto di passare a Iliad, conoscono sicuramente benissimo la Giga 50. Stiamo parlando di un’offerta che tutti i giorni va in onda in pubblicità in TV, per cui è davvero difficile non conoscerne i contenuti o magari il prezzo.

Allo stesso tempo però ci sono altre due promo disponibili sul sito ufficiale del gestore, le quali non sono da meno. Si tratta della Giga 40 e della Solo Voce, entrambe con minuti ed SMS illimitati verso tutti. La prima promo però include al suo interno anche 40 giga in 4G, giustificando dunque il suo prezzo a 6,99 € al mese per sempre. La seconda invece costa solo 4,99 €.