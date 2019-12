Il Natale si avvicina ed anche tu hai quell’amico appassionato di Harry Potter al quale non hai la più pallida idea di cosa regalare a Natale? La risposta è molto semplice: qualcosa che abbia a che fare con la sua passione più grande, e noi di TecnoAndroid, ancora una volta, siamo qui per aiutarti a scegliere il regalo perfetto.

Il regalo perfetto per gli amanti della saga di Harry Potter

Un gadget molto carino da regalare ad un appassionato di Harry Potter potrebbe essere la lampada da tavolo con il Boccino d’Oro all’interno della campana, in vendita al prezzo di 24,25 euro su Amazon. Un regalo ideale per difendersi dal freddo pungente di queste giornate d’inverno è la sciarpa con lo stemma della casa Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso.

Il mese di Dicembre è ormai iniziato da un pezzo, e qualcuno potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi per regalare un Calendario dell’Avvento. Ma se questa fosse l’occasione per collezionare ventiquattro simpatici mini Funko-Pop del personaggi del mondo di Harry Potter? Non male, vero?

In alternativa, per gli amanti della cancelleria sarebbe molto carino ricevere un set di accessori. Questo che segnaliamo include un quaderno A4, un quaderno A5, un astuccio, quttro matite colorate, una matita HB, un righello, un temperino e una gomma… tutto a tema Harry Potter, ovviamente! O ancora, questo bellissimo Notebook firmato Moleskine, dotato di copertina rigida con grafica e dettagli a tema. Per le amanti del make-up, invece, suggeriamo questo set di cinque pennelli da trucco ispirati alle bacchette di Harry Potter.

Altri gadget che consigliamo sono la tazza da viaggio in acciaio inossidabile con l’iconico Hogwarts Crest, una borsetta porta-trucchi (ed altri accessori) con lo stemma di Hogwarts stampato su di un lato, o il set dedicato al Quidditch, con all’interno due bolidi, una pluffa, un boccino d’oro e un poster.