In questo articolo segnaleremo alcuni dei gadget più originali da regalare ad un fan di Game of Thrones in occasione del Natale. Dalle coperte alle tazze, dai giochi da tavolo ai puzzle e ai carillon… ecco delle fantastiche idee regalo per gli amanti della celebre Serie TV!

Il regalo di Natale perfetto per gli amanti di Game of Thrones

L’inverno è ormai arrivato. Letteralmente. Perché non riscaldarsi con una morbida e calda coperta in pile in tema Game of Thrones? Questa qui è in offerta su Amazon a 25,95 euro e presenta gli stemmi di tutte le casate di GoT su di uno sfondo nero. In alternativa, consigliamo questa coperta con la mappa di Westeros da un lato, e ricoperta in sherpa dall’altro.

E se le/gli regalassi una tazza termica? Perfetta per gustare un buon tè caldo in queste fredde giornate di Dicembre. Noi segnaliamo questa che, quando è vuota o quando ospita un liquido freddo mostra la scritta “Valar Morghulis” e “Valar Dohaeris”, mentre quando al suo interno viene versato un liquido bollente allora mostra la mappa di Westeros e Essos. Sono anche presenti delle tazze classiche, come questa con lo stemma dalla Famiglia Stark, o questa da regalare ad una Khaleesi.

Hai un amico che adora la birra tanto quanto Game of Thrones? Ecco il regalo perfetto! Un boccale da birra che lo farà sentire come un vero Re del Nord. Altri due gadget che sicuramente faranno felici gli amanti della Serie TV sono il puzzle delle tre uova dei draghi di Daenerys e il carillon in legno che suona l’indimenticabile sigla di Game of Thrones.

Vuoi sorprendere il tuo lui o la tua lei? Fallo con il bracciale ispirato alla storia d’amore tra Khal Drogo e Daenerys: una confezione che include due bracciali in acciaio, uno con incisa la frase “Moon of my life”, per lei, l’altro con “My sun and stars”, per lui. Infine, i classici intramontabili giochi da tavolo in chiave Game of Thrones: Monopoli e Risiko.