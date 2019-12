Expert fa sognare gli utenti con un volantino SottoCosto mai visto prima, finalmente anche il rivenditore ha deciso di adeguarsi al momento che stiamo attraversando (le festività natalizie) per cercare di invogliare il consumatore ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

La soluzione qui descritta è valida fino al 23 dicembre 2019 in tutti i punti vendita sparsi per il territorio italiano o direttamente sul sito ufficiale dello stesso; per un ordine effettuato online sarà anche necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre gratuita invece la consegna in negozio.

Volantino Expert: tutti i prezzi che stanno facendo sognare gli utenti

I prezzi del volantino Expert che stanno facendo sognare gli utenti non appartengono a dispositivi di fascia alta, ma sono tutti legati a terminali che già in origine non hanno superato i 500 euro. Il migliore del momento resta sempre il solito Xiaomi Mi 9, best buy assoluto sopratutto se commercializzato a 399 euro nella versione no brand.

Volendo risparmiare un poco è possibile puntare verso il Redmi Note 8T, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa recentemente lanciato sul mercato italiano e mondiale, disponibile all’acquisto con un esborso di circa 199 euro.

Gli utenti amanti del brand emergente Oppo possono trovare soddisfazione nell’acquisto del Reno A5 2020 o del Reno A9 2020, entrambi commercializzati ad una cifra complessiva inferiore ai 200 euro.

