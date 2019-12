Euronics sta continuando ad impressionare i consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale sicuramente interessante, un SottoCosto dai prezzi bassi, finalmente disponibile su tutto il territorio nazionale e non solo in determinati punti vendita.

La soluzione qui descritta, è importante ricordarlo, è attiva sottoforma di SottoCosto solamente fino al 23 dicembre, le restanti parti del volantino sono invece disponibili fino al 31 dicembre 2019. Gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio italiano, ma non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica.

Volantino Euronics: grazie al SottoCosto risparmiare non è mai stato così facile

Tra le pagine del volantino spiccano anche piccole “chicche” da saper cogliere nel momento giusto per risparmiare al massimo su ogni acquisto, come ad esempio i 449 euro richiesti per il Samsung Galaxy S10e, un ottimo terminale di fascia medio-alta, anche se non ai livelli di Galaxy S10 e S10+ (la versione in vendita è la no brand).

L’alternativa è sicuramente rappresentata dallo Huawei P30, un buonissimo terminale da 499 euro con il quale il consumatore può pensare di raggiungere buone prestazioni complessive, in vendita dal mese di marzo/aprile 2019.

Se amanti del gaming, invece, non perdetevi i 279 euro necessari per l’acquisto di una PS4 Pro da 1TB con inclusi 2 joystick originali. Tantissime sono le offerte, con possibilità di rateizzare senza interessi, attualmente disponibili sul volantino Euronics, le potete sfogliare nel dettaglio qui sotto aprendo le immagini inserite.