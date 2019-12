Esselunga ha in mente un regalo davvero speciale per tutti i clienti che decideranno di acquistare prodotti entro la fine dell’anno, il volantino sorprende per la qualità di alcuni sconti, ma sopratutto per la possibilità di mettere le mani su un dispositivo spendendo solamente 1 euro.

L’idea non è innovativa o mai vista prima, tutto ruota attorno alla volontà del consumatore di acquistare uno dei modelli contrassegnati all’interno della campagna promozionale. Fatto questo, infatti, in cassa si avrà la possibilità di aggiungere solo 1 euro per acquistare in cambio le cuffie wireless SBS Jaz del valore effettivo di 69 euro. E’ importante ricordare, tuttavia, che sarà possibile solo ed esclusivamente scegliendo uno dei modelli contrassegnati dal bollino, non acquistandone uno qualunque.

Volantino Esselunga: offerte pazze a disposizione di ogni utente

Le offerte che vi permetteranno di raggiungere il risultato desiderato sono davvero tantissime, a partire proprio dall’Apple iPhone 8 mostrato in prima pagina, splendida soluzione (anche se non proprio recentissima) con prezzo finale di vendita di 498 euro.

Volendo invece puntare verso il mondo Android, ecco spuntare l’incredibile Samsung Galaxy S10 in vendita a 598 euro, smartphone di fascia altissima dalle prestazioni super, commercializzato comunque in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

L’idea economica, infine, è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno smartphone di fascia medio-bassa disponibile a soli 268 euro. Per tutte le altre informazioni e per scoprire i prezzi nel dettaglio, ricordatevi di aprire le pagine del volantino Esselunga riassunte qui sotto.