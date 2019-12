Sul web, ormai, non si fa altro che parlare delle principali differenze fra il Diesel e l’Elettrico. Ad oggi, infatti, centinaia di migliaia di Automobilisti continuano ad affermare che il Diesel sia un propulsore nettamente superiore all’Elettrico mentre altrettante persone sostengono che l’Elettrico rappresenti il futuro dell’eco friendly. Di recente, quindi, un importante istituto tedesco ha voluto fare chiarezza sulla questione effettuando alcuni test reali sui motori Diesel e su quelli Elettrici. Scopriamo di seguito cosa è stato rilevato.

Diesel contro Elettrico: ecco la scelta giusta per aiutare il pianeta

Il 2019 si è rivelato a tutti gli effetti uno dei peggiori anni per il Diesel che, centinaia e centinaia di volte, è stato accusato di essere il peggior carburante in termini di inquinamento ed emissioni. Proprio per questo motivo, quindi, molto spesso i consumatori Italiani sono stati costretti a restare in casa per via dei continui blocchi sulla circolazione indetti periodicamente per risanare l’aria.

Dopo aver effettuato alcuni test specifici, però, l’istituto Ces-Info di Monaco di Baviera ha rilevato una situazione completamente diversa da quella che tutti noi immaginiamo. A quanto pare, infatti, i test effettuati su una Mercedes C220d e su una Tesla Model 3 hanno riscontrato che i motori Diesel inquinano molto meno di quelli Elettrici. Ecco di seguito tutti i valori riscontrati:

il modello tedesco produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

il modello Elettrico produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

L’elettrico rappresenta a tutti gli effetti il vero futuro del settore automobilistico ma, ad oggi, a causa delle batterie prodotte ancora con combustibili fossili, non riesce a far emergere il suo vero potenziale green.