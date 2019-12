CoopVoce: con 8 euro al mese la nuova ChiamaTutti offre ogni contenuto

CoopVoce continua a ritagliarsi i suoi spazi all’interno del panorama della telefonia mobile italiana e ormai risulta una delle poche certezze. Essendo parte di un mondo molto controverso proprio di tale branca, il gestore sta riuscendo a mettere in fila tutti i virtuali piano piano e dopo un inizio di carriera da brivido.

Ricordiamo infatti a tutti che il gestore ha rischiato di chiudere i battenti molto presto per via del poco interesse da parte degli utenti. Tale situazione fortunatamente è durata molto poco, dato che poi Coop a scelto di chiudere la sua strategia per aprirne un’altra nettamente vincente. I contenuti all’interno delle offerte ci sono moltiplicati, tenendo i prezzi sempre molto bassi e di conseguenza aumentando il pubblico. Le offerte da diversi mesi si stanno susseguendo in maniera assidua, con contenuti sempre più interessanti e con prezzi da favola.

CoopVoce, gli utenti a mirano alla nuovissima Top 20 che al suo interno include davvero tutto per soli 8 euro mensili per sempre

CoopVoce ha trovato un altra promo che può senza dubbio fare il vuoto. Stiamo parlando della nuova ChiamaTutti Top 20, promo con tutto incluso nel prezzo.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti gli utenti fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e anche 20 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è uno dei migliori: solo 8 euro al mese per sempre con la promo che è disponibile anche per i già clienti di CoopVoce. Ricordiamo inoltre che la promo sarà disponibile fino al prossimo mese di gennaio.