Tante soluzioni sono state viste all’interno di WhatsApp in questi anni e dopo i tanti aggiornamenti che sono arrivati in rapida successione. Gli utenti non possono essere altro che contenti di tutto questo, dato che hanno sempre uno stimolo in più per continuare ad utilizzare l’applicazione. Molte volte però capita che qualcuno cerchi soluzioni al di fuori di quello che è l’ordinamento di WhatsApp, e per questo ricorre ad applicazioni esterne.

Un esempio possono essere tutte le soluzioni utilizzate per spiare le persone, le quali erano ampiamente illegali. Proprio per questo l’azienda si è battuta fortemente per eliminare questo fenomeno, il quale ad oggi è decisamente ridotto ai minimi termini. Stando però a quanto dichiarato da qualche utente, un metodo molto semplice ci sarebbe, anche se non proprio come in tanti si aspettano.

WhatsApp, arriva il nuovo metodo gratuito e legale per spiare le persone nei loro movimenti all’interno della chat ogni giorno

Sono ormai diversi mesi che alcune persone stanno utilizzando una nuova applicazione che va a connettersi con WhatsApp. Si tratta di Whats Tracker, soluzione perfetta per tenere conto di tutti quelli che sono i movimenti di una persona che scegliete di monitorare durante la giornata. In questo modo potrete sapere perfettamente quando questa persona decide di entrare all’interno di WhatsApp o magari di uscire chiudendo l’applicazione.

Il tutto vi sarà reso noto con tanto di notifica istantanea, per cui sapete perfettamente l’attimo in cui avviene il movimento. L’applicazione è legale ed anche gratuita per tutti gli utenti.