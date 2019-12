Il volantino Unieuro pensato in occasione delle festività natalizie rappresenta sicuramente un punto saldo da cui l’utente può partire per risparmiare il più possibile su ogni acquisto tecnologico. Valido fino al 24 dicembre in ogni punto vendita o sul sito ufficiale, nasconde al proprio interno ottimi prezzi bassi e sconti da far girare la testa.

Caratteristica principale dell’intera campagna promozionale è sicuramente la presenza del Tasso Zero, ovvero della possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi dell’intera cifra da versare all’azienda, con pagamento della prima rata a partire dalla mensilità di Aprile 2020.

Volantino Unieuro: quali sono i prezzi più bassi?

I prezzi bassi inclusi all’interno del volantino Unieuro potrebbero essere davvero tantissimi, affrontando solamente il mondo degli smartphone, spicca senza dubbio l’ottimo Huawei Mate 20 a 399 euro. Il modello, lo sappiamo, non è recentissimo (già è stato lanciato il Mate 30), ma resta ugualmente in grado di raggiungere ottime prestazioni complessive, senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

L’alternativa per risparmiare, ed allo stesso tempo raggiungere anche un livello qualitativo inferiore, può essere rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8T, un recentissimo smartphone acquistabile con un esborso di soli 179 euro per la versione no brand.

Le possibilità di scelta sono davvero tantissime, non potendole racchiudere in un unico articolo da 250 parole, potete pensare di sfogliare le pagine che trovate qui sotto, in modo da conoscere nel dettaglio le offerte del volantino Unieuro. Ricordate che gli acquisti possono essere effettuati anche direttamente sul sito ufficiale.