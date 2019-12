Il volantino Comet strapazza letteralmente la campagna promozionale della rivale Trony con il lancio di soluzioni davvero invitanti e ricchissime di occasioni da saper cogliere al volo, tutti gli acquisti potranno essere completati sia online che in negozio entro e non oltre il 24 dicembre 2019.

Alla base del volantino Comet corrente troviamo il classico Tasso Zero, il consumatore interessato ha la possibilità di richiedere un prestito all’azienda, da restituire poi senza interessi a partire direttamente dal 2020. Ricordiamo che per una soluzione di questo tipo sarà necessario consegnare le buste paga per la valutazione d’affidabilità.

Volantino Comet: questi prezzi sono i migliori del momento

Le occasioni da non lasciarsi sfuggire sono davvero tantissime, in prima pagina spicca senza dubbio il Samsung Galaxy S10e, un ottimo terminale dalle prestazioni particolarmente elevate, acquistabile semplicemente con un esborso di 449 euro (la versione è la solita no brand).

Le soluzioni più invitanti, invece, sono elencate direttamente in prima pagina e riguardano iPhone 11 e Sony PS4. Nel primo caso la spesa da sostenere sarà di soli 759 euro (al posto di 889 euro) per la versione da 128GB; i videogiocatori, invece, riusciranno a mettere le mani sulla console da 500GB, con 2 joystick ed un voucher Fortnite da 31 euro inclusi, pagando comunque solamente 199 euro.

Che dire, offerte davvero molto interessanti da cogliere subito se alla ricerca di smartphone o di prodotti per il gaming. Per ogni altro sconto del volantino Comet in oggetto, ecco qui di seguito le pagine della campagna promozionale.