Vodafone non funziona in tutta Italia e il problema sembra essere diffuso su tutte le reti 3G e 4G. Molti clienti lamentano l’impossibilità di navigare in rete ed in alcuni casi è impossibile anche effettuare chiamate.

Le segnalazioni sono iniziate alle ore 21:00 del 19 dicembre 2019 e riguarderebbero sia la rete fissa che la rete mobile tanto che il 190 sarebbe addirittura irraggiungibile a causa delle numerose chiamate ricevute dai call center.

Il down dovrebbe essere dipeso da un problema di rete molto grave dovuto da una errata configurazione dei server centrale ma i tecnici Vodafone sarebbero già a lavoro per la risoluzione dei problemi. Purtroppo è l’ennesima volta che la nota compagnia telefonica subisce un down così grave. Non ci resta che attendere la risoluzione del disservizio.