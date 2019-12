La nuova truffa per le utenze energetiche di Gas e Luce sta mietendo sempre più vittima in Italia. I clienti si ritrovano alle prese con una pratica che riserva sempre brutte sorprese.

Si passa dal cambio fornitore all’attivazione di presunte tariffe che risultano essere meno vantaggiose. I rischi di imbattersi in questi raggiri è elevatissimo, così come dimostrato dalle ultime stime che parlano di migliaia di euro in fumo a spese dei clienti. A capo dell’indagine l’autorevole Osservatorio di SosTariffe.it che ha deciso di fare luce sulla questione rilasciando al contempo un decalogo di difesa.

Truffa per le bollette di luce e gas: come riconoscerle e difendersi

Questo settore è tra i più colpiti dai criminali telematici che tra porta a porta e call center collezionano un bagaglio di truffe. Spesso i clienti vengono forzati a fornire dati personali senza il loro esplicito consenso.

Per difendersi è necessario prestare attenzione e vietare la diffusione dei dati personali a terze parti non meglio identificate. La cosa vale sia per il contatto di persona che via telefono. In caso di comunicazione via email è obbligatorio contattare la fonte per assicurarsi che il messaggio sia legittimo.

Per questo ed altri motivi è sempre opportuno consultare le fonti più autorevoli e rimanere aggiornati sulle nuove e possibili minacce. Tramite il sito di SOSTariffe è possibile richiedere una consulenza anche per quel che riguarda il settore assicurativo per l’RCA di auto e motoveicoli.

Voi siete state vittime inconsapevoli di qualche furbetto del porta a porta o che ha agito via telefono o Internet? Concedeteci pure una vostra testimonianza.