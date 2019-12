Da novembre stiamo parlando dell’accordo commerciale che TIM ha raggiunto con Sky. La compagnia telefonica italiana, nell’ottica di una crescita sempre maggiore di TIMvision, è riuscita a mettere nero su bianco una partnership con la tv satellitare. I vecchi così come i nuovi abbonati di TIMvision possono ora accedere al portale streaming di Sky, NOW Tv, per la visione degli eventi sportivi.

TIM, dopo l’accordo con Sky arriva anche l’alleanza con DAZN

L’obiettivo di TIM però, come vi abbiamo sempre sottolineato, non era quello di fermarsi a Sky. Il gestore italiano vuole offrire quanti già contenuti ai suoi clienti ed è per questo che i dirigenti hanno cercato sponde anche per quanto concerne DAZN. Le trattative sono andate a buon fine e per fortuna di tutti i clienti TIMvision sta ora per arrivare un ulteriore servizio.

I clienti TIM possono accedere a DAZN in via diretta dalla TIMvision con l’ausilio di’app dedicata. Inoltre, coloro che decidono di creare un piano ad hoc per DAZN possono scegliere di fatturare in bolletta il costo dell’abbonamento. Questa possibilità è vincolata però all’attivazione di un contratto per la Fibra Ottica o l’ADSL.

Tutti i clienti TIM con TIMvision attivo con l’attivazione del ticket Sport avranno sia i contenuti di DAZN sia quelli di Sky, via NOW TV. Al prezzo mensile di 29,90 euro sarà possibile avere la visione completa della Serie A, tutta la Serie B, le coppe europee ed i migliori campionati esteri.