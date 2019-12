Grazie ai primi comunicati Microsoft riguardanti Xbox Series X dopo mesi di silenzio, in rete si torna a parlare intensamente Playstation 5 e le speculazioni interessano di nuovo forma dello chassis, data di lancio e prezzo della console targata Sony.

Questa volta a lanciare la bomba sarebbe stato un blog giapponese chiamato Gamers Gate, secondo cui PS5 ha già una data di lancio certa fissata il 4 dicembre 2020 e un prezzo di acquisto di 500 dollari. Inoltre, il blog rilancia dicendo che Sony presenterà nello sesso giorno una Playstation 5 Pro con un hardware potenziato per un prezzo di 1000 dollari.

Playstation 5: ecco tutte le novità sulla console che batterà la XBOX

Ma mentre ci si preparava all’idea di andare a caccia di altre informazioni che potessero suffragare l’ipotesi dei giapponesi, ecco il colpo di scena di Sony Interactive Entertainment, la quale ha deciso in questi giorni di smentire ufficialmente quanto affermato da Gamers Gate.

Il comunicato è stato affidato ai microfoni di Famitsu e laconicamente si definiscono i rumor dei blogger come informazioni non corrette lasciando adito alla possibilità che non tutto ciò che è stato ipotizzato sia totalmente sbagliato. Di certo resta in piedi la notizia che la finestra di lancio di Playstation 5 è fissata a fine 2020, e non c’è dunque da stupirsi se esperti di gaming e siti web ipotizzino una data precisa compresa nella prima settimana di dicembre.

La parte più difficile da accertare è ancora una volta il prezzo, poiché se nel lontano 2013 è fu ricompreso in una cifra tra i 400 e i 600 dollari, questa volta non ci sentiamo di fare ipotesi. Di sicuro solo Sony conosce la verità su Playstation 5 ma se ne guarderà bene dal farlo sapere prima che l’azienda lo voglia davvero.