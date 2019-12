Avendo l’IPTV molte persone ovviamente non sottoscriveranno mai più un abbonamento con una delle tante aziende licenziatarie che si conoscono. Infatti da diverso tempo queste sono entrate in un leggero periodo di crisi, dal momento che gli utenti scappano per sposare la pirateria.

La Guardia di Finanza aveva provato in tutti i modi a dare scacco a questa realtà, la quale però è ritornata subito dopo con i nuovi codici d’accesso. Dare torto agli utenti è ovviamente la cosa primaria che qualcuno di buon senso farebbe, dato che vanno ad infrangersi tutti i canoni della legge. Allo stesso tempo però anche coloro che mai andrebbero contro la legge, decidono di sottoscrivere questo servizio per risparmiare tantissimi euro ogni anno. In questo momento sono infatti tante le persone sia in Italia che all’estero ad avere l’IPTV, ma allo stesso tempo non sanno di rischiare grosso.

IPTV: tanti utenti continuano ad usare il servizio senza sapere che da un momento all’altro potrebbero beccarsi una multa da migliaia di euro

L’IPTV contiene certamente tanti contenuti che paghereste oro con altre aziende ovviamente legali. Allo stesso tempo però tutti devono rendersi conto che forse il gioco non vale la candela, dal momento che sono previste aspre multe. Infatti coloro che dovessero essere beccati con le mani nel sacco, potrebbero rispondere di una sanzione pari a 2000 o fino addirittura a 25.000€.