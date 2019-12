Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza che il social network Instagram ha annunciato una nuova funzionalità che verrà tra poco introdotta all’interno delle Store. Le Storie, vi ricordo che sono quei brevi video che appaio in alto alla schermata, che rimangono visibili per 24 ore.

L’annuncio di questa funzione, è arrivato quasi alla fine dell’anno, periodo in cui sicuramente non ci si aspetta nuove funzioni, dato che solitamente le piattaforme le tengono per l’anno successivo. Alcune indiscrezioni riguardanti il 2020 le abbiamo già ottenute, scopriamo quindi la funzione annunciata poco fa dalla piattaforma.

Instagram introduce una novità alle storie

La nuova funzione appena inserita permette a tutti gli utenti con un profili sulla piattaforma, di pubblicare singole storie con un collage di due o più foto. Starete ovviamente commentando che da ormai anni si possono vedere dei collage di foto all’interno delle Store, ovviamente sì. Ma prima di oggi i collage in questione erano stati creati con delle applicazioni esterne a quella di Instagram.

Utilizzando l’opzione “layout“, gli utenti potranno inserire più foto in una singola storia, pubblicata successivamente sul social network. La funzione ha lo stesso nome dell’applicazione separata da Instagram, quella che ha permesso i collage fino ad ora. L’applicazione, per chi volesse continuare ad utilizzarne una esterna, si chiama Layout from Instagram, disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

D’ora in poi gli utenti potranno creare storie con un massimo di sei foto diverse e, nonostante la nuova funzione possa sembrare poco interessante, ci sono molti utenti che, come anticipato precedentemente, si affidano costantemente ad applicazioni di terze parti. Tutto quello che dovrete fare è aprire il tab Store su Instagram e cercare Layout per iniziare a combinare le foto che più vi piacciono.