Esselunga ha recentemente proposto al pubblico italiano un volantino davvero molto invitante condito da grandissimi codici sconto e da prezzi veramente bassissimi su alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

La campagna promozionale è attualmente attiva presso tutti i punti vendita del territorio, ma non sul sito ufficiale del rivenditore, ricordiamo infatti che non sarà possibile acquistare online. Il meccanismo che la regola è alla portata di ognuno di noi, in quanto permette di acquistare un nuovo prodotto aggiungendo 1 euro allo scontrino previsto di base; tutto per riuscire a mettere le mani sulle cuffie wireless SBS Jaz, over-the-ear senza fili compatibili con tantissimi dispositivi attualmente in commercio.

Volantino Esselunga: le offerte che vi permetteranno di risparmiare al massimo

Per raggiungere l’omaggio però, l’utente deve necessariamente acquistare uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino tra quelli presenti sul volantino Esselunga. Uno dei migliori è sicuramente il Samsung Galaxy S10, top di gamma assoluto in vendita a soli 598 euro nella versione no brand.

Alternativa decisamente più economica è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, dispositivo appartenente alla fascia media del mercato acquistabile con un esborso pari a 268 euro (ottima opportunità, se considerate che è da poco stato lanciato).

In prima pagina, invece, trovano soddisfazione le richieste degli appassionati Apple, in arrivo la possibilità di mettere le mani sull’iPhone 8 spendendo solamente 498 euro.

Come avete potuto vedere le possibilità d’acquisto sono davvero tantissime, il volantino Esselunga risulta essere attivo fino al 31 dicembre in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale.