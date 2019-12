Chissà chi ha inventato il detto:“A Natale siamo tutti più buoni.” Beh, ho imparato a non dare sempre credito a proverbi o modi di dire. Se anche voi pensate che le feste natalizie siano una barba soprattutto per l’imposizione di dover fare regali, allora oggi questo scomodo rito consumistico possiamo trasformarlo in qualcosa di diabolicamente divertente.

Di sicuro avrete amici e parenti a cui siete affezionati, ma altrettante persone che proprio non vi vanno giù a cui dovete per forza fare il regalo. Per questo sotto l’albero possiamo però vendicarci di loro facendogli trovare un qualcosa che non si aspettano. Tra bilance smart che ti spiegano come dimagrire e stimolatori cerebrali per diventare più intelligenti, su Internet potete trovare veramente di tutto.

A Natale diventa bastardo: ecco 10 regali per gli amici antipatici

Insomma, a Natale si può diventare bastardi e divertirsi alle spalle di qualcuno con un regalo che gli ricordi che in fondo un po’ lo detestiamo. Ecco quindi una panoramica dei 10 regali più divertenti che potete scegliere: