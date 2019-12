Wind ha lanciato lo speciale concorso nella sezione WinDay che avrà luogo mercoledì 25 Dicembre 2019, e in palio ci saranno moltissimi regali e sorprese per premiare 100.000 vincitori fra i clienti fissi e mobili dell’operatore. Proprio in queste ore Wind ha pubblicato sul suo sito ufficiale il nuovo regolamento del concorso con tutti i dettagli dell’iniziativa. In palio ci sono gadget, buoni Amazon, Giga gratis, biglietti per il cinema, buoni spesa Promoshopping per un importo complessivo pari a 5.000 euro e tanto altro.

Rispetto alle precedenti edizioni, Wind ha però deciso di suddividere in due gruppi i propri clienti con in palio premi differenti. In particolare, il Gruppo 1 è costituito dai clienti di rete mobile prepagati con piano tariffario attivo; invece, il Gruppo 2 è costituito dai clienti di piani tariffari di rete mobile con addebito di pagamento automatico e quelli con contratti di linea fissa.

A Natale arrivano i premi WinDay: buoni Amazon, Giga e tanti regali

Per partecipare sarà necessario accedere dall’app MyWind nella sezione WinDay, cliccando poi sull’apposito tasto GIOCA presente all’interno della sezione CONCORSO, attivo in questo caso solo il 25 Dicembre 2019. Subito dopo Wind visualizzerà un messaggio automatico con l’esito della giocata stessa, e per ogni sessione di gioco si avrà un unico tentativo di vincita.

Si ricorda che WinDay è il programma fedeltà per tutti i clienti Wind disponibile fino al 31 Marzo 2020, creato in occasione del ventesimo anniversario dalla nascita dell’operatore. L’iniziativa propone sconti e regali per ogni giorno della settimana con un calendario preciso: