3 Italia è molto spesso foriera di buone notizie e di offerte interessanti alla portata della maggior parte dei consumatori del nostro paese, anche il mese di Dicembre 2019 sta portando ottime soluzioni da saper cogliere al volo per risparmiare sempre di più.

Le promozioni che andremo a raccontarvi sono da considerarsi valide esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che le potranno richiedere solamente i consumatori che si trovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale o da Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario.

I costi iniziali da sostenere equivalgono sempre a 6,99 euro per la promozione ed a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, le mensilità sono fissate a soli 6,99 euro con addebiti differenti su carta o credito residuo.

3 italia: ecco la Play 50 Unlimited e la All-In 100 Unlimited

La Play 50 Unlimited di 3 italia è la soluzione pensata per gli utenti che vogliono pagare tramite credito residuo, prevede un costo fisso di 6,99 euro per accedere a minuti illimitati verso tutti ed a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G. Non è incluso un vincolo contrattuale di durata, in altre parole sarà possibile richiedere la portabilità dall’azienda in un qualsiasi momento senza incorrere in costi aggiuntivi.

Volendo invece pagare tramite conto corrente, ecco spuntare la All-In 100 Unlimited, una soluzione da 100 giga e minuti illimitati (con opzione giga bank inclusa nel prezzo, quindi vengono accumulati i giga non consumati), sempre in vendita al prezzo fisso di 6,99 euro. In questo caso è presente il vincolo contrattuale di durata, il consumatore che richiederà la portabilità prima della scadenza pagherà una penale di 49 euro.