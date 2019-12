Dal prossimo anno gli Italiani potranno mettere finalmente le mani su molteplici tecnologie innovative tra cui anche la prima rete WiFi pubblica. Tutto ciò sarà possibile grazie ad un progetto ideato dal Governo Italiano il cui obiettivo è quello di offrire a milioni di cittadini Italiani un accesso ad internet costante e gratuito. La rete WiFi pubblica è quindi una svolta per i consumatori della nostra penisola ma, allo stesso tempo, rappresenta una vera e propria minaccia per gli operatori telefonici Tim, Wind, Tre e Vodafone i quali temono per le loro connessioni mobili.

Molti di voi sicuramente sapranno che un servizio del genere è offerto già da molteplici anni negli altri paesi Europei e nel resto del mondo. In Francia, in Olanda ed in Inghilterra, ad esempio, la rete WiFi pubblica è diventata ormai un servizio indispensabile di cui tutti i cittadini non possono farne più a meno.

WiFi gratis: approda in Italia il concetto Internet pubblica

Nato da una forte collaborazione fra il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero dello sviluppo economico, il progetto, il cui nome è WiFi °italia° it, prenderà vita già dalle prossime settimane all’interno delle città colpite da calamità natural(Leonessa, Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Borbona, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cantalice, Micigliano, Cittareale, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri). L’obiettivo principale di WiFi Italia, però, è quello di raggiungere oltre 7500 comuni coperti entro i prossimi due anni

Come detto precedentemente, la rete WiFi sarà accessibile anche a coloro che si troveranno in visita nel nostro paese, cosi da accrescere ed incentivare anche il turismo. Per accedere alla rete, però, ci sarà bisogno di scaricare un’apposita app già disponibile al seguente link per i dispositivi Android e a questo link per i dispositivi iOS.