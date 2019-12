Siamo in in mondo dove tutto oramai è connesso, e quindi quest’ultima deve essere sempre più veloce, dell’ultima tecnologia, come esattamente nella moda. Ultimo è più tecnologico e quindi più funzionale. Ma in casa, esiste un modello router eccellente, il migliore in assoluto? ASUS ha esattamente quello che cercate.

Wi-Fi: il router perfetto è di ASUS

ASUS non si smentisce mai, oltre alla sua innovazione nella telefonia, che ha fatto tremare molti modelli di smartphone con il suo ZenFone 6, che si è rivelato un best Buy bella sua fascia di prezzo, si è spinta nella creazione del miglior router in circolazione, per accostare alla fibra, uno strumento che valga tutti i soldi spesi per aver la nuova connettività in casa.

Asus RT-AC88U è il suo nome tecnico, ma tranquilli vi basta sapere che è il router più potente in circolazione, che farà coppia perfetta con la fibra in casa. Insomma mezzo e potenza perfetta per avere il top Wi-Fi in casa vostra.

Altissimo livello, come è il prezzo a cui è venduto, in quanto è quasi intorno ai 300 Euro. Ovviamente direte non propriamente economico, ma parliamoci chiaro spendere 50 o 60 Euro per poi cambiarlo costantemente in lasso di tempo breve vi farà spendere molto più che il prezzo di questo router ASUS in una volta sola.

Tantissimi i pro e solamente un contro: partendo dai pro vediamo la bellezza di 8 porte LAN, prestazione da top di gamma, e una facilissima installazione. L’unico contro è che se viene accoppiato a un hard disk esterno non da il suo massimo.