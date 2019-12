WhatsApp: delusione cocente per gli utenti con il nuovo aggiornamento

Rinnovare un’applicazione è ormai quello che gli sviluppatori hanno più a cuore, visto soprattutto il periodo attuale. Infatti le applicazioni come WhatsApp, nonostante siano fortissime delle loro blasone, stanno scappando via dalla concorrenza che incalza man mano.

Infatti da qualche tempo anche Telegram ha cominciato a macinare chilometri importanti proprio per provare a mettere i bastoni tra le ruote al noto colosso colorato di verde. Ovviamente stiamo parlando di una corsa che attualmente risulta inutile, dato che la private possiede solo 100 milioni di utenti, mentre WhatsApp oltre 1,5 miliardi. Proprio per tale motivo però il colosso di Zuckerberg scelto di aggiornare la sua piattaforma in più casi. Sono arrivati tantissimi aggiornamenti che hanno fatto felici gli utenti anche se i rumors hanno introdotto una pulce nell’orecchio di tutti.

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento ma gli utenti sono rimasti delusi: i Rumors avevano promesso tutt’altro già da una settimana

Sono ormai diversi mesi, che gli utenti attendono soprattutto un aggiornamento che dovrebbe portare la Dark Mode. Questa, nuova interfaccia scura che dovrà essere applicata in futuro a WhatsApp, non è però mai arrivata, e proprio per questo in tanti si aspettavano che fosse questo il momento giusto.

L’ultimo aggiornamento arrivato però non è stato quello che gli utenti aspettavano, dal momento che non ha fatto altro che portare piccoli accorgimenti. Infatti gli sviluppatori hanno generato questo update con lo scopo di migliorare alcune problematiche interne. Tale situazione non è andata giù agli utenti, i quali sono rimasti molto delusi e soprattutto arrabbiati rispetto a quanto avevano sentito.