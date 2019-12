Il volantino Esselunga integra quello che a tutti gli effetti potremmo definire come un vero e proprio regalo di Natale per i clienti, la possibilità di mettere le mani su un nuovo prodotto spendendo solamente 1 euro.

Il meccanismo che regola la scelta originale dell’azienda non è innovativo o inedito, già in passato la stessa Esselunga aveva adottato una soluzione di questo tipo per indurre la popolazione all’acquisto di determinati modelli o terminali.

Il “regalo” di oggi sono le cuffie wireless SBS Jaz, dispositivo over-the-ear il cui valore commerciale si aggira attorno ai 69 euro, ma ottenibile semplicemente aggiungendo 1 euro al valore finale del proprio scontrino. Per raggiungerle, è importante ricordare, non si potrà scegliere praticamente ciò che si vuole, ma si sarà costretti ad acquistare uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino.

Volantino Esselunga: come risparmiare al massimo

A differenza delle altre campagne promozionali del momento, in questo caso il volantino Esselunga nasconde prima di tutto al proprio interno uno sconto assolutamente da non perdere appartenente ad un terminale di fascia alta. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S10, oggi in vendita a 598 euro nella sua versione no brand e con la garanzia legale di 24 mesi.

Se voleste risparmiare e raggiungere comunque un buon smartphone, potete decidere di puntare verso lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, modello di fascia media appena presentato sul mercato italiano ed in vendita a 268 euro. Per ogni altro sconto, aprite le pagine sottostanti.