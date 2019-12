Il volantino Comet pensato dall’azienda per il Natale 2019 punta a risollevare il morale di tutti i consumatori alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, ed allo stesso tempo acquistare prodotti di fascia alta.

Fino al 24 dicembre è stato rispolverato il classico Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un prestito all’azienda, in modo da restituirlo in comode rate senza interessi a partire direttamente dall’anno prossimo. Ricordate comunque che sarà necessario superare la valutazione d’affidabilità, prevista tramite la consegna delle buste paga dei mesi precedenti.

Volantino Comet: tanti ottimi prezzi bassi

Il volantino Comet nasce come SottoCosto, quindi con disponibilità limitate in tutti i punti vendita in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso (attenzione però ai costi di spedizione a domicilio).

I prezzi più interessanti sono sostanzialmente un paio, parliamo di Apple iPhone 11 in vendita a 759 euro (ma soli 1000 pezzi in tutta Italia) e di Galaxy S10e a 449 euro. Chiaramente le prestazioni raggiungibili sono molto diverse tra loro, per coloro che sono alla ricerca del meglio e di una certa attrattiva del brand, allora l’iPhone 11 fa sicuramente al caso loro. Il Galaxy lo consigliamo a chi vuole spendere meno e comunque avere tra le mani un dispositivo appartenente alla serie S10.

Nel complesso il volantino Comet è sicuramente molto interessante e ricchissimo di soddisfazioni, se siete curiosi di scoprirlo e di conoscerlo da vicino, non dovete far altro che aprire le pagine inserite qui sotto.