Vodafone senza eguali in Italia, nell’ultimo periodo è riuscita a lanciare una promozione super da ben 50 giga di traffico dati al mese, pur limitandone comunque l’attivazione ad una ristrettissima cerchia di consumatori con portabilità obbligatoria del proprio numero.

La soluzione di cui stiamo parlando è la Special Unlimited, offerta che nasconde al proprio interno un bundle di 50 giga in 4.5G, con minuti e SMS illimitati da poter spedire ad ogni numero di telefono sul territorio nazionale. Non prevede vincoli contrattuali di durata, in altre parole il consumatore potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare l’azienda, senza rischiare di incorrere nel pagamento di una penale per recesso anticipato.

Vodafone Special Unlimited: ben 50 giga al mese, ma solo per pochi

L’attivazione, possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, richiede il versamento di 12 euro per la promozione e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. L’accesso è però limitato ad una piccolissima porzione della popolazione, in particolar modo ai consumatori che richiederanno la portabilità in uscita da Iliad o da un operatore virtuale (no Kena Mobile, LycaMobile o ho.Mobile).

La navigazione è possibile sotto rete telefonia 4.5G di Vodafone, senza particolari limitazioni alla massima velocità raggiungibile, se non i canonici 600Mbps in download previsti dallo standard di comunicazione. I rinnovi, sempre su base mensile, prevedono l’addebito del canone direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente sarà costretto ad acquistare per attivare la promozione. L’attivazione è possibile solo ed esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale.