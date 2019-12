Vodafone: nuove offerte per tutti, 3 promo fino a 50GB a prezzo stracciato

Vodafone ha sviluppato una sorta di dominio in tutta Italia e non solo negli ultimi anni, a tal punto da risultare il gestore più utilizzato in assoluto. Questi dati ovviamente non sono presi a caso, dal momento che la sua ricezione e di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza.

Questo ha portato quindi anche tante novità durante gli anni, con il 4G che è stato ad esempio il primo ad estendersi in questo modo. Ora però la situazione non sarebbe perfetta, dal momento che qualche altra azienda come ad esempio Iliad avrebbe portato via proprio a Vodafone e tantissimi utenti in pochissimo tempo. L’obiettivo ora quindi è quello di riprendersi qualche cliente, è il miglior modo per farlo è sicuramente quello di lanciare offerte di gran livello.

Vodafone lancia la sua linea Special al meglio con tanti contenuti ma con prezzi estremamente più bassi rispetto al normale

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB